„To promyk nadziei dla centrystów na całym kontynencie, którzy z rozpaczą patrzyli, jak siły populistyczne przenoszą się z peryferii do rządu: Giorgia Meloni jest u władzy we Włoszech, kumpel Putina - Robert Fico, wraca na Słowację, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (Afd) w sondażach w Niemczech zyskuje na popularności, a prawicowa partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana wygląda na silniejszą niż kiedykolwiek. I to zanim ktokolwiek wspomni o dwóch +blond słoniach+ na sali: Donaldzie T. po drugiej stronie Atlantyku i Geercie Wildersie, oszałamiającym zwycięzcy w holenderskich wyborach” – konstatuje portal.