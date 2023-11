Ewakuacje ze Strefy Gazy do Egiptu przez przejście w Rafah dla osób z obywatelstwem obcych państw i Palestyńczyków potrzebujących pilnej pomocy medycznej zostały w piątek wstrzymane - podała agencja Reutera, powołując się na źródła w egipskich służbach bezpieczeństwa.

Informację tę przekazało Reuterowi także źródło we władzach palestyńskich.

Powodem wstrzymania ewakuacji są problemy z przewiezieniem ze Strefy Gazy do Rafah osób objętych ewakuacją medyczną - przekazały źródła. Zanim doszło do zawieszenia ewakuacji, przejście w Rafah przekroczyło w piątek w ciągu dnia kilkadziesiąt osób z paszportami obcych państw. Do Egiptu przewieziono też niewielką liczbę osób objętych ewakuacją medyczną. W poprzednich dniach - przypomina Reuters - granicę przekraczało kilkaset osób.

Na liście osób zatwierdzonych do ewakuacji, ogłoszonej w piątek, byli obywatele: Brazylii, Kanady, Polski, Rosji i Rumunii. Jak informowała wcześniej PAP, w piątek 594 osoby miały opuścić Strefę Gazy, wśród nich - 31 osób z paszportami polskimi.

Ewakuacja cudzoziemców przez przejście w Rafah rozpoczęła się w środę 1 listopada. Trzy dni później Hamas zawiesił ją po raz pierwszy, po tym jak Izrael odmówił zezwolenia rannym Palestyńczykom na wyjazd do egipskich szpitali. W poniedziałek przejście zostało ponownie otwarte. (PAP)

awl/ mms/