Komisja Europejska zaproponowała w środę przegląd obowiązującego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Chce ona możliwości łatwiejszego uruchamiania mechanizmu.

"Ruch bezwizowy przynosi znaczne korzyści gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz promuje podróże i sektor turystyki. Przynosi on korzyści państwom członkowskim UE i krajom partnerskim. Polityka wizowa jest również ważnym narzędziem współpracy UE z krajami partnerskimi" - podkreśliła KE w opublikowanym komunikacie.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że "zmieniający się kontekst geopolityczny przyniósł nowe wyzwania związane z ruchem bezwizowym".

"W związku z tym istotne jest, aby UE była dobrze przygotowana do radzenia sobie z przypadkami nadużywania ruchu bezwizowego, takimi jak na przykład wzrost liczby przybywających osób o nieuregulowanym statusie ze względu na brak dostosowania do polityki wizowej UE, programy obywatelstwa dla inwestorów w państwach objętych ruchem bezwizowym lub zagrożenia hybrydowe, takie jak sponsorowane przez państwo instrumentalne traktowanie migrantów" - podkreśliła Komisja, uzasadniając propozycję rewizji obowiązującego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego.

Jak przypomniała KE, obecnie mechanizm ten może być uruchamiany jedynie w szczególnych przypadkach, na przykład nagłego i znacznego wzrostu nielegalnej migracji lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Proponowana zmiana obejmuje m.in. rozszerzenie podstaw do zawieszenia ruchu bezwizowego, by obejmowało niewystarczające dostosowanie do polityki wizowej UE, zagrożenia hybrydowe i funkcjonowanie programów obywatelstwa dla inwestorów.

Dodatkowo KE chce wzmocnienia swoich kompetencji w zakresie "monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do wszystkich państw zwolnionych z obowiązku wizowego, w których zidentyfikowano wyzwania".

Wniosek Komisji będzie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ mms/