Prezydent Duda bierze udział w 8. Szczycie i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie.

Po wspólnych rozmowach prezydenta Dudy i prezydentów Rumunii Klausa Iohannisa, Litwy Gitanasa Nausedy oraz premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

"Sukces tego szczytu to przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Grecja została przyjęta jako państwo Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich do Trójmorza, ale (sukcesem jest) również przystąpienie jako partnera stowarzyszonego Mołdawii oraz Ukrainy - (...) dwóch państw, które są na ścieżce wejścia do Unii Europejskiej" - powiedział prezydent na konferencji prasowej.

Jego zdaniem "ten szczyt Trójmorza jest tak ważny, a zarazem jest taki liczny, ponieważ inicjatywa Trójmorza pokazała swoją wartość szczególnie w ostatnim czasie". "Zobaczyliśmy, jak bardzo ważne były wszystkie projekty infrastrukturalne, które już udało nam się (podjąć) w ramach Inicjatywy Trójmorza lub jak ważne są te, które zamierzamy zrealizować, oraz te w trakcie realizacji" - wyjaśnił.

W ocenie Dudy "wojna na Ukrainie, konieczność dostaw na Ukrainę i eksportowania produktów z Ukrainy - po to, żeby Ukraina mogła w miarę normalnie funkcjonować w tej niezwykle trudnej sytuacji - pokazały, jak ważne są połączenia infrastrukturalne w Europie Środkowej i jak bardzo ważna jest współpraca między naszymi krajami".

Prezydent poinformował, że "państwa Trójmorza w latach 2018-2021 na same projekty infrastrukturalne wydały ponad 80 mld euro". "Jeśli dodamy do tego wydatki na badania i rozwój, to jest to już 117 mld euro" - dodał.(PAP)

Autor: Olga Łozińska, Wiktoria Nicałek

oloz/ wni/ mms/