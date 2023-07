Będziemy rozmawiać o trzech sprawach, w tym zaproszeniu Ukrainy do NATO - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przybywając na miejsce organizacji szczytu NATO w Wilnie .

"Mamy zaplanowane trzy tematy priorytetowe - dostarczenie więcej uzbrojenia, by pomóc ukraińskiej armii, omówienie zaproszenia Ukrainy do NATO i kwestie gwarancji bezpieczeństwa" - zapowiedział prezydent Zełenski.

"Chcemy, by w kwestii zaproszenia Ukrainy do NATO wszyscy byli zgodni, chcemy wiedzieć, że otrzymamy je, gdy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa" - zaznaczył ukraiński przywódca.

Wśród zaplanowanych na środę punktów szczytu jest m.in. spotkanie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z Zełenskim i wspólna konferencja prasowa oraz inauguracyjne posiedzenie Rady NATO-Ukraina na szczeblu głów państw. Według zapowiedzi Białego Domu, Zełenski ma się też spotkać w Wilnie z prezydentem USA Joe Bidenem.

Z Wilna Jakub Bawołek (PAP)

