Amerykańskie ministerstwo obrony ogłosiło we wtorek nowy pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy wart 500 mln dolarów. W jego skład wchodzi m.in. dodatkowa amunicja do systemów Patriot i HIMARS oraz 30 wozów Bradley i 25 wozów Stryker.

"Ten pakiet, wyceniany na kwotę do 500 mln dolarów, zawiera kluczowe zdolności, by wesprzeć operacje kontrofensywne Ukrainy, wzmocnić jej obronę powietrzną aby ochronić jej mieszkańców, a także dodatkowe wozy opancerzone, systemy przeciwpancerne, kluczową amunicję i inny sprzęt, który pomoże Ukrainie odpowiedzieć na agresję Rosji" - napisano w komunikacie resortu.

Pentagon podał, że nowa transza - 41. pakiet broni przekazany z magazynów sił zbrojnych USA - zawiera m.in. dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej Patriot, kolejne pociski przeciwlotnicze Stinger, rakiety do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską, 30 bojowych gąsienicowych wozów piechoty Bradley, 25 kołowych wozów opancerzonych Stryker, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, rakiety przeciwradarowe HARM i precyzyjne pociski lotnicze. W skład pakietu wchodzi również sprzęt do rozminowywania pól i usuwania przeszkód.

Łączna wartość ogłoszonej dotychczas pomocy zbrojeniowej USA dla Ukrainy to 40,5 mld dol.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ adj/