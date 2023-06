Stany Zjednoczone przekażą 205 mln dolarów dodatkowej pomocy humanitarnej dla Ukrainy - ogłosił w piątek amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Pieniądze mają m.in. pomóc w łączeniu rodzin, rozdzielonych przez wojnę.

Jak powiedział w oświadczeniu szef amerykańskiej dyplomacji, rząd przekaże środki "międzynarodowym i pozarządowym partnerom w regionie" na żywność, wodę, ochronę, edukację, schronienie i opiekę medyczną dla Ukraińców, a także na ułatwienie kontaktu i łączenie rodzin, rozdzielonych w trakcie wojny.

Przypomniał, że wojna zmusiła do ucieczki z kraju ponad 6 mln uchodźców oraz 5 mln do przeprowadzki wewnątrz kraju.

Nowa transza pomocy zwiększy kwotę amerykańskiego wsparcia humanitarnego dla Ukrainy do 605 mln USD w tym roku fiskalnym. Od lutego 2022 roku USA przeznaczyły na pomoc humanitarną dla tego kraju ponad 2,1 mld dolarów.

"Kontynuujemy wezwania do natychmiastowego zakończenia agresji Rosji i do umożliwienia przez Rosję nieskrępowanego dostępu do pomocy humanitarnej na Ukrainie oraz bezpiecznej ewakuacji dla tych, którzy chcą się przenieść do bezpieczniejszych obszarów" - powiedział Blinken.

Wezwał też inne państwa do "hojnego wsparcia" Ukrainy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

