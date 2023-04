Rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko poinformował w sobotę, że w piątek ambasadzie RP i przedstawicielstwu UE na Ukrainie przekazano noty resortu o "kategorycznej niedopuszczalności sytuacji związanej z ograniczeniami handlowymi dotyczącymi importu produktów rolnych Ukrainy".

"Takie ograniczenia, bez względu na to, jakimi przyczynami byłyby uzasadniane, nie są zgodne z umową stowarzyszeniową między Ukrainą i UE i z zasadami i normami jednolitego rynku UE" – podkreślił Nikołenko w mediach społecznościowych.

Według niego "istnieją wszelkie prawne podstawy do natychmiastowego przywrócenia eksportu ukraińskich produktów rolnych do Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Bułgarii" oraz kontynuacji niezakłóconego eksportu i tranzytu do innych krajów.

Ukraiński resort spraw zagranicznych zaapelował do partnerów o znalezienie zbalansowanego rozwiązania sytuacji, opartego o prawo UE, umowę stowarzyszeniową i zgodnego z duchem solidarności.

"Tylko tak można wspólnie pomyślnie przeciwdziałać rosyjskiej pełnowymiarowej agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie i już teraz wzmacniać jednolity rynek UE, którego uczestnikiem stanie się Ukraina" – podsumował rzecznik. (PAP)

ndz/ sp/