131 wojskowych ukraińskiej Gwardii Narodowej, którzy zostali wzięci do niewoli podczas okupacji Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, wciąż pozostaje w rękach Rosjan – powiadomiło ukraińskie ministerstwo środowiska i zasobów naturalnych.

„Niestety, ciągle jeszcze znaczna część ludzi, których okupanci zabrali do niewoli na terytorium Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, pozostaje tam (w rękach Rosjan). To 131 obrońców elektrowni – wojskowi Gwardii Narodowej. Wszyscy pracownicy powrócili do domu” – powiedział w środę minister środowiska Rusłan Strelec. Urzędnik wystąpił podczas konferencji poświęconej 37. rocznicy katastrofy w Czarnobylu.

Jak pisze agencja Interfax-Ukraina, powołując się na dane resortu, początkowo do niewoli trafiło 169 wojskowych. Strilec zapewnił, że ukraińskie władze stale podejmują działania na rzecz uwolnienia więzionych wojskowych.

Na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wojska agresora zajęły i okupowały Czarnobylską Elektrownię Atomową. Okupacja obiektu i strefy wykluczenia trwała od 24 lutego do 31 marca 2022 r. (PAP)

