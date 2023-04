British American Tobacco (BAT) zgodził się we wtorek, w wyniku ugody, zapłacić ponad 635 mln dolarów władzom amerykańskim po tym, jak spółka córka przyznała się do stawianych jej zarzutów, że spiskowała w celu naruszenia amerykańskich sankcji, sprzedając produkty tytoniowe do Korei Północnej oraz popełniając oszustwa bankowe - podał Reuters.

British American Tobacco (BAT) zgodził się we wtorek, w wyniku ugody, zapłacić ponad 635 mln dolarów władzom amerykańskim po tym, jak spółka córka przyznała się do stawianych jej zarzutów, że spiskowała w celu naruszenia amerykańskich sankcji, sprzedając produkty tytoniowe do Korei Północnej oraz popełniając oszustwa bankowe - podał Reuters. Według firmy i amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości sprzedaż wyrobów tytoniowych dla reżimu w Pjongjang, która stanowi sedno wtorkowej ugody, miała miejsce w latach 2007-2017. "Ta sprawa i inne podobne służą jako strzał ostrzegawczy dla firm, firm, które swoimi działaniami wspierają okrutne reżimy, takie jak Korea Północna" - powiedział na konferencji prasowej Matthew Olsen, asystent prokuratora generalnego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości. Sprawa ta stanowi "pojedynczą największą karę za sankcje wobec Korei Północnej" w historii Departamentu Sprawiedliwości - dodał. Północnokoreańskie zakupy tytoniu miały miejsce za pośrednictwem firm-słupów, które ukrywały powiązania z Koreą Północną przed amerykańskimi bankami obsługującymi transakcje. Elektronizacja akcyzy przebiega powoli Zobacz również W oświadczeniu szef BAT Jack Knowles powiedział, że firma żałuje "niewłaściwego postępowania wynikającego z historycznych działań biznesowych, które doprowadziły do tych porozumień, i przyznała, że nie spełniliśmy najwyższych standardów, których słusznie od nas oczekiwano." Reuters przypomina, że dyktator Kim Dzong Un jest nałogowym palaczem, często widziany na zdjęciach w państwowych mediach z papierosem w ręku. W maju ubiegłego roku Rosja i Chiny zawetowały apel USA do Rady Bezpieczeństwa ONZ o wprowadzenie zakazu eksportu do Korei Północnej tytoniu i wyrobów tytoniowych.(PAP) mma/ Dalszy ciąg materiału pod wideo