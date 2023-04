Przez całą jesień i zimę Rosja niszczyła ukraińską infrastrukturę energetyczną, przeprowadzając w sumie 15 ataków rakietowych i 18 przy użyciu amunicji krążącej. Miasta cierpiały na braki prądu, wprowadzano ograniczenia w dostawach i drastyczne oszczędności zużycia. Zniszczenia były jednak na bieżąco, całodobowo naprawiane. Gdy skończył się sezon grzewczy, Kijów nie tylko pokrył deficyt, lecz także zaczął się przymierzać do wznowienia eksportu. Wczoraj prąd po raz pierwszy popłynął do Mołdawii, a dzisiaj może popłynąć do Polski. Rząd planuje, że w tym roku dochody z eksportu energii elektrycznej przewyższą ubiegłoroczne. Ukraina zarobiła w 2022 r. równowartość 419 mln dol.

Rosjanie zaczęli ostrzeliwać ukraińskie elektrownie pod koniec września 2022 r., przez co 11 października rząd wstrzymał wysyłkę prądu za granicę. – Teraz eksport wznowiliśmy. To nasza odpowiedź na barbarzyńskie ataki Rosji. Dowód, że państwu terroryście nie udało się zniszczyć naszego systemu energetycznego – mówił minister energetyki Herman Hałuszczenko. – Mamy nadzieję osiągnąć ubiegłoroczny wolumen eksportu. Planujemy i będziemy rozmawiać o jego zwiększeniu, ponieważ rezerwowe moce systemu nam na to pozwalają – dodawał polityk na antenie narodowego telemaratonu informacyjnego. W minionym roku, mimo wojny, Ukraina skutecznie przepięła się ze wspólnej z Białorusią i Rosją sieci do sieci europejskiej. W sierpniu 2022 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne i ich ukraiński odpowiednik Ukrenerho rozpoczęły modernizację linii 750 kV łączącej Rzeszów z Chmielnicką Elektrownią Atomową, którą prąd przestał płynąć w 1993 r. Przez cały czas funkcjonuje za to mniejsza, działająca na napięciu 220 kV linia łącząca elektrownię węglową w Dobrotworze z Zamościem.