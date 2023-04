Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell będzie ostatnim z unijnych liderów, który uda się do Pekinu na rozmowy m.in. z Xi Jinpingiem. Przed nim w ostatnich tygodniach z chińskim przywódcą spotykali się premier Hiszpanii Pedro Sánchez, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podczas gdy Macron i Sánchez mieli bilateralną agendę spotkań, to von der Leyen wybrała się do Pekinu po to, żeby próbować uzyskać od Xi gwarancje, że nie będzie dostarczał Rosji broni, amunicji i sprzętu wojskowego, który pozwoliłby Kremlowi kontynuować inwazję na Ukrainę. Podczas podwójnej wizyty Macron zrealizował swoje cele handlowe. Bruksela też nie rezygnuje z próby dialogu z Pekinem.

Granice współpracy