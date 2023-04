CBS wyjaśnia, że wzrost płac jest efektem układów zbiorowych pracy zawartych wcześniej przez pracodawców i pracowników. W Niderlandach aż 80 proc. wszystkich pracowników jest objętych układami zbiorowymi pracy.

Reklama

Z danych urzędu wynika, że największy skok wynagrodzeń zanotowano w branży hotelarsko-gastronomicznej (Horeca), gdzie płace wzrosły średnio o 8 procent.

„Płace depczą cenom po piętach” – skomentował informacje statystyków dziennik „De Volkskrant”. Gazeta dodaje, że realna siła nabywcza w Holandii wciąż spada o ok.1,5 proc., ponieważ płace rosną wolniej niż inflacja. Z wcześniejszych danych CBS wynika, że ceny konsumpcyjne w pierwszym kwartale roku są o około 6,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama

Według biura planowania (CPB) statystyczne średnie zarobki w roku 2022 wynosiły w Niderlandach ok. 3,16 tys. euro brutto miesięcznie. W porównaniu do zarobków w Polsce jest to wysoka kwota, jednak koszty życia w Holandii należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Bochenek zwykłego chleba kosztuje prawie 3 euro - podrożał w ciągu roku o prawie 16 proc.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ mmu/