Po roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji i dziewięciu latach od wybuchu wojny Ukraińcy wciąż masowo pomagają swojej armii. Z najnowszego sondażu Ukraińskiego Instytutu Przyszłości (UIM) wynika, że 81,8 proc. ankietowanych w ciągu ostatniego kwartału przeznaczyło jakąś kwotę na siły zbrojne (ZSU) albo wolontariuszy. Średnia pomoc nie jest wysoka, ale dzięki skali z datków udaje się sfinansować nawet ogromne zamówienia. Rekordem był zakup sztucznego satelity, który dostarcza armii dokumentację fotograficzną pozycji sił okupacyjnych.

Z danych UIM wynika, że mediana pomocy nieco przekracza 200 hrywien (25 zł) miesięcznie. Co czwarty Ukrainiec, który deklaruje udział w zrzutkach, wydaje na nie ponad 500 hrywien (65 zł), a 0,4 proc. – ponad 50 tys. hrywien (6,5 tys. zł). Statystycznie najwięcej oddają na obronę mieszkańcy Kijowa. Najmniej – Ukraińcy z centralnej części kraju. Niepomagających statystycznie najwięcej jest na południu, a najmniej – na zachodzie Ukrainy. W podziale na płcie nieco częściej pomagają kobiety, choć większe kwoty wydają mężczyźni. Im młodszy ankietowany, tym większa szansa, że angażuje się w pomoc finansową dla wojskowych. Dane mogą być zawyżone ze względu na formę sondażu – zrobiono go na reprezentatywnej grupie mieszkańców z dostępem do internetu, tymczasem osoby niekorzystające z sieci są statystycznie uboższe niż średnia krajowa.