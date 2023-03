Turecka opozycja zdecydowała: do wyborów prezydenckich przeciwko Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi poprowadzi ją Kemal Kılıçdaroğlu z socjaldemokratycznej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). Popiera go w sumie sześć ugrupowań, które – podobnie jak Izraelczycy dążący do pozbawienia władzy Binjamina Netanjahu w 2021 r. – zbudowały koalicję partii prawicowych, centrowych i lewicowych.