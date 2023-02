Podczas rozmowy z dziennikarzami w Brukseli włoski minister oświadczył: "W tym roku będziemy działać, by przyjąć legalnie prawie 500 tysięcy imigrantów. Można to zorganizować także poprzez wielostronne i dwustronne porozumienia, by wspierać legalną imigrację". "To jest właściwa droga" - dodał Lollobrigida.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że od dłuższego czasu we Włoszech nie opracowuje się wydawanych wcześniej dekretów w sprawie legalnego napływu imigrantów. "To może być okazja dla tych, którzy chcą przyjechać legalnie i bezpiecznie" - ocenił.

W ten sposób minister Lollobrigida zabrał głos w dyskusji, jaka rozgorzała po niedzielnej katastrofie łodzi z migrantami u brzegów Kalabrii. Zginęły w niej co najmniej 64 osoby, a kilkadziesiąt uważa się za zaginione.

Od początku tego roku do Włoch przybyło drogą morską ponad 14 tys. migrantów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ ap/