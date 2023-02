Waszyngton zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, obejmujący m.in. amunicję do systemów rakietowych HIMARS. Poza tym budujemy "koalicję czołgową", rozmawialiśmy też o pociskach dalekiego zasięgu. To wszystko jest sygnałem, że Rosja nie ma szans w tej wojnie - ocenił Zełenski.

"Zadaniem krajów (współpracujących z Ukrainą - PAP) jest doprowadzenie do tego, by wszyscy, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiej agresji, otrzymali sprawiedliwe zadośćuczynienie. Agresor musi odpowiedzieć za swoje zbrodnie. Powinien zostać powołany specjalny międzynarodowy trybunał w celu pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności" - powiedział ukraiński przywódca.

W tym tygodniu wspólnie z USA i grupą około 60 państw zgłosimy na forum ONZ pakiet rezolucji na rzecz pokoju na Ukrainie. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem naszego zwycięstwa. Zrobię wszystko, by przyczynić się do zwycięstwa demokratycznego świata w tej historycznej bitwie - dodał Zełenski. (PAP)

