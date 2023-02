Jak wskazało w niedzielnym wpisie na Twitterze PGNiG, "z terminalu Sabine Pass w USA w rejs do Polski wyruszył pierwszy z ośmiu naszych gazowców, które będą realizować dostawy LNG dla Grupy Orlen". Dodano, że dostarczy on ok. 70 tys. ton LNG.

Reklama

Jak wskazał PKN Orlen w połowie grudnia ub.r., własna flota morska zapewni Grupie Orlen efektywny transport skroplonego gazu ziemnego do Polski i wzmocni pozycję koncernu na globalnym rynku LNG. Zapowiedział, że "w 2023 r. Grupa Orlen będzie miała do dyspozycji dwa statki do przewozu LNG zbudowane na jej potrzeby". Do końca 2025 r. liczba takich gazowców ma wzrosnąć do ośmiu jednostek.

W połowie grudnia 2022 r. w Ulsan w Korei Płd. odbyła się ceremonia nadania imion dwóm statkom do przewozu LNG zamówionym przez PGNiG Supply & Trading, spółkę z Grupy Orlen specjalizującą się m.in. w handlu skroplonym gazem ziemnym. Pierwszy statek otrzymał nazwę "Lech Kaczyński", drugiemu nadano nazwę "Grażyna Gęsicka". Gazowiec o imieniu "Lech Kaczyński" wszedł do służby w barwach Grupy Orlen na początku 2023 r., natomiast jednostka o imieniu "Grażyna Gęsicka" ma zacząć transportować LNG w drugiej połowie br.

Reklama

PKN Orlen to największy koncern multienergetyczny w Polsce, dostarczający paliwa i energię elektryczną. W listopadzie 2022 r. spółka formalnie zakończyła proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Obie spółki prowadzą działalność poszukiwawczo-wydobywczą ropy naftowej i gazu w Polsce i Norwegii. Do grupy Orlenu należy też Energa - producent energii elektrycznej. Orlen jest także importerem ropy naftowej i paliw do Polski. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mrr/