Szef tureckiej dyplomacji powtórzył jednak, że Turcja "mogłaby rozpatrywać wnioski Finlandii i Szwecji oddzielnie". Jest to stanowisko, jakie Ankara przedstawia od kilku tygodni.

Cavusoglu zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu spotka się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, aby rozmawiać o stanowisku Turcji wobec członkostwa w NATO Szwecji i Finlandii, inwazji Rosji na Ukrainę oraz relacjach dwustronnych Turcji i USA.

Wnioski o wstąpienie do NATO złożone przez Finlandię i Szwecję muszą zostać przyjęte przez każdy kraj NATO, jednak jak dotąd nie ratyfikowały ich Turcja i Węgry. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zasygnalizował w zeszłym miesiącu, że jego kraj może zgodzić się na przyjęcie do NATO Finlandii przed przyjęciem Szwecji, jeśli do tego w ogóle dojdzie, w obliczu rosnących napięć na linii Ankara-Sztokholm. (PAP)

