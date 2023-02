W Brukseli Zełenski domagał się rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych jeszcze w tym roku, co stanowiłoby kolejny etap procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Z ust przedstawicieli władz padały ostatnio optymistyczne zapowiedzi uzyskania członkostwa w UE w ciągu dwóch lat. Mówił o tym m.in. premier Ukrainy Denys Szmyhal. – To świadectwo ogromnej naiwności – podkreśla ukraiński politolog Jewhen Mahda. – Takie zapowiedzi mają swój cel polityczny, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że ich spełnienie jest niemożliwe. Tak czy inaczej, zmusza to urzędników podległych Szmyhalowi do tłumaczenia tych słów na spotkaniach z przedstawicielami KE w ten sposób, że mają dodatkowo motywować naszych urzędników do bardziej wytężonej pracy – opisuje osoba zbliżona do rządu Ukrainy.