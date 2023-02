"Naszą aspiracją jest życie w zjednoczonej, wolnej Europie" - podkreślił Zełenski.

"Wszyscy bronimy Europy przez reżimem, który chce zniszczyć jej wolność. (...) Nie traktujemy Europy jako terytorium z zasobami, tak jak czyni to Rosja. Dla nas to europejski dom. Rosja próbuje przejmować kontrolę nad terytorium, by eksploatować zasoby i narody" - dodał.

Przekonywał, że Rosja ma szeroki wachlarz środków, za pomocą których próbuje wywierać wpływ na inne państwa - od brudnych pieniędzy po cyberataki.

"Nie ogranicza się tylko do krajów bałtyckich i Polski. Widzieliśmy to na Bałkanach i będziemy widzieć w innych regionach, jeśli tylko Rosja tego zechce. Dlatego potrzebujemy szybkich decyzji" - ostrzegł ukraiński przywódca.

"W tym momencie nasza wolność, nasza jedność wymaga dodatkowego składnika: bezpieczeństwa. Bez niego reszta jest zbyt krucha. Jeśli osiągniemy to bezpieczeństwo w Europie i je zagwarantujemy, to obiecuję wam: wasze imiona zapiszą się w historii Europy" - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

"Jestem wam wszystkim wdzięczny za wszystko, co zrobiliście w ciągu tego strasznego roku. W ciągu mijającego roku, od początku agresji, Europa stała się silniejsza. Dzięki waszym osobistym decyzjom. Dziękuję wam, że rozumiecie, że Europa nie powinna mieć szarych stref. Że nasz cały kontynent powinien być otwarty dla europejskiego przeznaczenia. Nie powinien być destabilizowany. Jedność Europy to fundamentalna droga do bezpieczeństwa. Wolna Europa jest niemożliwa bez wolnej Ukrainy. Dziękuję za przyznanie mojemu krajowi statusu państwa kandydującego" - powiedział prezydent Ukrainy.

Podziękował za wsparcie wojskowe, dzięki któremu Ukraińcy stawiają czoła Rosji.

"Ta agresja powinna ponieść klęskę tak szybko, jak to możliwe. (...) Dziękuję, że nas rozumiecie i nas wspieracie. Że rozumiecie, jak bardzo potrzebujemy artylerii, amunicji, czołgów, rakiet dalekiego zasięgu i nowoczesnych myśliwców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie wojskowe. Musimy zwiększyć dynamikę naszej współpracy. Musimy to robić szybciej niż agresor, który stara się mobilizować swój potencjał" - apelował Zełenski.

"Jestem wdzięczny wszystkim europejskim narodom, które rozumieją, że nasi dzielni żołnierze walczą z waszą pomocą z rosyjskim terrorem. Mówimy o agresji nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko Europie" - podkreślił.

Wyraził także wdzięczność za wsparcie ekonomiczne i solidarność energetyczną. "Europa w końcu zrozumiała, że Rosja używa energii jako broni" - ocenił prezydent Ukrainy.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ mms/