Rosja Władimira Putina otwarcie kpi z opartego na zasadach porządku międzynarodowego. W odpowiedzi UE, G7 i inne państwa powinny zdać sobie sprawę z „ryzyka, jakie Rosja stwarza dla integralności światowego systemu finansowego – napisał Marczenko.

Okazją do tego jest zaplanowane na 24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, spotkanie członków FATF(Financial Action Task Force) globalnego organu nadzorującego pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

„FATF ma 37 państw członkowskich, należy do nich Rosja, pomimo dowodów na to, że kraj ten nie spełnia standardów organizacji” – napisał Marczenko. Jestem przekonany, że Rosja zrobi wszystko, co możliwe, aby podważyć globalny system. Dlatego też trzeba odciąć Rosję od światowego systemu finansowego, zaapelował ukraiński minister.(PAP)

