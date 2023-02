Mercedes-Benz zostanie ukarany grzywną w wysokości 20,7 mld wonów, BMW będzie musiał zapłacić 15,7 mld wonów, a Audi – 6 mld wonów. Volkswagenowi nie wymierzono grzywny, ponieważ nie osiągnął zysków w związku ze zmową – poinformowała Koreańska Komisja ds. Uczciwego Handlu (KFTC).

Według niej firmy porozumiały się co do zastosowania oprogramowania, które przyczyniało się do zwiększenia emisji tlenków azotu (NOx). Działania koncernów stanowiły „zmowę, która ograniczyła konkurencję” oraz „hamowała rozwój nowych samochodów dieslowskich z bardziej zaawansowanymi technologiami redukcji NOx” – ogłosiła KFTC.

„W rezultacie możliwości wyboru przyjaznych dla środowiska samochodów z zaawansowanymi technologiami redukcji NOx przez lokalnych użytkowników były ograniczone” – orzekła Komisja w oświadczeniu cytowanym przez południowokoreańską agencję prasową Yonhap.

W ubiegłym roku władze Korei Płd. ukarały koncern Mercedes-Benz i jego lokalny oddział grzywną w wysokości 20,2 mld wonów za reklamy wprowadzające w błąd co do emisji zanieczyszczeń przez samochody z silnikami Diesla. Rok wcześniej Komisja Europejska wymierzyła BMW i Volkswagenowi łączną grzywnę 875 mln euro za zmowę w celu ograniczenia użycia opracowanej przez nie technologii redukcji zanieczyszczeń. (PAP)

anb/ ap/