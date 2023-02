"Marynarze z 2. Grupy Usuwania Materiałów Wybuchowych wydobywają 5 lutego 2023 r. szpiegowski balon stratosferyczny u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego na wysokości miejscowości Myrtle Beach w Karolinie Południowej" - podpisano zdjęcia zamieszczone na profilu Dowództwa Flot USA na Facebooku (https://tinyurl.com/2p9eb4k2). Widać na nich marynarzy na pontonach wyciągających z wody fragmenty powłoki i szkieletu balonu.

Dodano, że jednostka zajmująca się na co dzień m.in. oczyszczaniem torów wodnych z materiałów wybuchowych wyciągnęła z oceanu szczątki balonu, który "znajdował się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej nad amerykańskimi wodami terytorialnymi". Statek powietrzny został strącony przez amerykański myśliwiec na polecenie prezydenta USA Joe Bidena, a podczas całej operacji współpracowano z rządem kanadyjskim - podkreślono.

Strącony obiekt jest opisywany przez stronę amerykańską jednoznacznie, jako chiński balon szpiegowski. Pekin utrzymuje, że był to cywilny statek powietrzny używany do badań meteorologicznych, który przypadkowo zboczył z kursu w wyniku działania "siły wyższej". Biden został poinformowany o obecności balonu w amerykańskiej przestrzeni powietrznej we wtorek 31 stycznia. Od tego czasu obiekt był monitorowany.

Według informacji Pentagonu mierzący ok. 60 metrów balon leciał na wschód na wysokości ponad 18 tys. metrów i unosił urządzenia rejestracyjne wykorzystywane do zbierania informacji. Statek powietrzny był zdolny do wykonywania manewrów i mógł zmienić kurs - podkreślano.

Marynarka wojenna USA przeszukuje cały rejon, w którym spadł zestrzelony balon, by zebrać wszystkie szczątki, co pozwoli na dokładne zbadanie instrumentów używanych do zbierania informacji i samej konstrukcji balonu - pisze agencja AP.

Incydent z balonem rozwiał nadzieje na stabilizację w napiętych relacjach pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata. Z jego powodu sekretarz stanu USA Antony Blinken przełożył na nieokreślony termin planowaną na niedzielę wizytę w Chinach. Komentatorzy nie spodziewali się przełomu, ale w kontynuacji dialogu upatrywali szans na uspokojenie sytuacji po okresie zaostrzenia. (PAP)

