Wysoki wzrost liczby miejsc pracy - ponad dwukrotnie większy niż miesiąc wcześniej - zaskoczył ekonomistów i komentatorów. Według ankietowanych przez "Wall Street Journal" ekspertów, spodziewali się oni średnio wzrostu o jedynie 187 tys. "Washington Post" nazwał styczniowe liczby "osłupiającymi".

Jak podano w komunikacie urzędu, największy wzrost miejsc pracy zanotowano w sektorze rozrywkowym i hotelarskim, usług biznesowych i służbie zdrowia. Płace wzrosły o 4,4 proc. w skali roku.

Poziom uczestnictwa w rynku pracy pozostaje jednak na poziomie nieco niższym (62,4 proc.) niż przed wybuchem pandemii Covid-19. Think tank Center for Economic and Policy Research (CEPR) podał, że najniższy w historii pomiarów jest poziom bezrobocia wśród Afroamerykanów - 5,4 proc.

Według "Washington Post", nadspodziewanie dobra sytuacja na rynku pracy "stawia nowe pytania" na temat wysiłków banku centralnego w celu ograniczenia inflacji. Wskaźniki inflacyjne w ostatnich miesiącach stopniowo lecz konsekwentnie spadały, a wraz z tymi danymi zmniejszyło się tempo podnoszenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Dziennik komentuje, że spadek bezrobocia mimo "chłodzenia" gospodarki przez Fed skomplikuje jego dalsze decyzje.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ ap/