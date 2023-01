Siedem osób, kierowcy ciężarówek i ich zmiennicy, zostało zabitych w wyniku ataku przeprowadzonego przez niezidentyfikowany statek powietrzny; atak wymierzony był w konwój wspieranych przez Iran grup - przekazała organizacja pozarządowa. Żadna z ofiar śmiertelnych nie była narodowości syryjskiej - dodała.

Jak powiedział wcześniej agencji AFP dyrektor Obserwatorium, Rami Abdel Rahman, celem ataku, przeprowadzonego w niedzielę, było sześć ciężarówek, przewożących irańską broń, które wjechały do Syrii z terytorium Iraku.

Według Obserwatorium co najmniej dwa podobne konwoje w ostatnich dniach wjechały już z Iraku do Syrii. Przywiozły one broń dla proirańskich milicji.

Na razie nie jest jasne, kto stał za atakiem. (PAP)

