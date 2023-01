W sumie w ubiegłym roku Włochy aresztowały 14 osób z rosyjskim paszportem. Z raportu wynika, że większość stanowili mężczyźni. Wśród nich znalazła się tylko jedna kobieta . Rok wcześniej zatrzymanych Rosjan było o połowę mniej. Ci, którzy trafili do więzienia w 2022 r., przekonują, że nie mieli innego wyjścia: zostając w kraju, musieliby dołączyć do wojska i walczyć w Ukrainie. Brytyjski „Guardian” dotarł do dokumentów, z których wynika, że w ten sposób przed sądem bronił się m.in. Ilnar Sadrutdinow. Na początku 2022 r. przewoził migrantów z Turcji do Kalabrii. „Jest mi bardzo przykro, że Putin i ludzie, którzy go poparli, rozpoczęli wojnę przeciwko Ukrainie. Proszę, nie odsyłajcie mnie do Rosji. Tych, którzy odmawiają walki, wsadza się teraz do więzienia. Moja ciotka i siostra są w związkach z Ukraińcami. To dla mnie siostrzany naród” – tłumaczył.