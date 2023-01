W sobotę zmarł Marek Plura - senator Platformy Obywatelskiej, a w poprzednich latach poseł i europoseł.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w przypadku śmierci senatora prezydent zarządza wybory uzupełniające do Senatu; przeprowadza się je w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. Jednocześnie przepisy stanowią, że wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa zaś 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Szef PKW Sylwester Marciniak powiedział PAP, że wyborów uzupełniających do Senatu nie będzie. Zwracał uwagę, że w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu - a więc w tym przypadku między 14 lutego a 14 sierpnia - nie przeprowadza się wyborów uzupełniających.

Jak wskazywał, oznacza to, że wybory mogłyby odbyć się najpóźniej w niedzielę 12 lutego. Przy tym terminie nie ma możliwości realizacji wszystkich zadań z kalendarza wyborczego, takich jak: rejestracja komitetów, zebranie głosów poparcia przez kandydatów na senatora, czy rejestracji kandydatów.

"To nie jest tak, że w ciągu tygodnia, czy nawet miesiąca można zorganizować wybory. Kalendarz wyborczy jest rozbudowany - to nie jest kwestia tygodni, ale co najmniej dwóch miesięcy" - zaznaczył szef PKW.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Zgodnie z konstytucją muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe są zatem cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ mok/