W sobotę na Słowacji odbędzie się referendum w sprawie umożliwienia skrócenia kadencji parlamentu w ramach kolejnego referendum. Do urn uda się jednak zbyt mała liczba wyborców, by było ono wiążące (wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych). Były premier Robert Fico, lider opozycyjnej partii Kierunek – Słowacka Demokracja Socjalna (Smer-SSD), chciał, by plebiscyt przeprowadzono 29 października 2022 r. razem z wyborami samorządowymi, co miałoby podnieść frekwencję, ale pomysł storpedowała liberalna prezydent Zuzana Čaputová.