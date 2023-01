Nowy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz był pytany w środę w Polskim Radiu 24, co zmieni się po trwającym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy.

Reklama

"Myślę, że zmieni się w sensie praktycznym to, że w piątek za chwilę będzie spotkanie w Ramstein i powstanie ta koalicja przekazująca czołgi, którą myśmy jako Polska zainicjowali. To przecież prezydent Andrzej Duda parę dni temu we Lwowie wskazał, że jesteśmy gotowi przekazać Leopardy, za nami poszli Brytyjczycy, inne państwa z północy Europy" - powiedział Przydacz.

"Dyskutuje się też o dalszym wsparciu dla Ukrainy, ale i o odbudowie Ukrainy, co robić dalej z Ukrainą" - dodał prezydencki minister.

Reklama

Zaznaczył również, że Ukraina nie jest jedynym tematem Davos. "Mówimy też o tym, jak zwalczać negatywne skutki rosyjskiej agresji, jeśli chodzi o globalną gospodarkę" - powiedział.

W ubiegłą środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową – jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

W piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot stwierdził, że taka koalicja już funkcjonuje, a w jej skład wchodzą m.in. Finlandia i Dania – państwa, które również mają Leopardy na wyposażeniu swoich armii.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych powiedział telewizji informacyjnej WELT, że "to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ ann/