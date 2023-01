Czarę goryczy przelało jej sylwestrowe wystąpienie, kiedy to podsumowując ubiegły rok, cieszyła się, że ze względu na rosyjską napaść na Ukrainę „spotkała w tym czasie wielu interesujących ludzi”. Kilka tygodni wcześniej, w odpowiedzi na postulat polskiego rządu, by wysłać nad Dniepr zestaw Patriot, minister tłumaczyła, że jest na to potrzebna zgoda Sojuszu Północnoatlantyckiego. Następnego dnia sekretarz generalny Jens Stoltenberg stwierdził, że takie decyzje leżą w gestii poszczególnych krajów członkowskich. Z kolei tuż po objęciu urzędu, w okresie świątecznym, zamiast zwyczajowo odwiedzić niemieckich żołnierzy na misji zagranicznej, pojechała na narty. Później zabrała syna w podróż służbową śmigłowcem. Ale krytyka była także merytoryczna - w ciągu roku nie udało jej się zreformować Bundeswehry, za to wciąż słychać o kolejnych obszarach wieloletnich zaniedbań. Przykładem choćby brak zapasów amunicji. Pojawiają się informacje, że tylko na uzupełnienie tego deficytu potrzeba 20 mld euro. Zapowiadana przez kanclerza Scholza jeszcze w lutym 2022 r. „Zeitenwende”, czyli nowa era, do obronności do tej pory nie dotarła, mimo deklaracji o wydaniu dodatkowych 100 mld euro na armię w najbliższych latach.