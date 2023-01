Droga do konfrontacji z szefową KE może być równie trudna. Ta z założenia uczestniczy tylko w sesjach plenarnych i spotkaniach przewodniczących frakcji. Parlamentarzyści sami zresztą zaproszenia do udziału w komisji wysłać nie mogą – posiedzenia są transmitowane na żywo, dlatego wniosek muszą przegłosować najpierw szefowie grup parlamentarnych, a potem zatwierdzić przewodnicząca PE Roberta Metsola. Ale nawet jeśli procedura zakończy się pomyślnie, nie wiadomo, czy von der Leyen uda się do PE ściągnąć. – Z tego, co słyszałam, nie jest szczególnie zadowolona z takiego rozwoju wydarzeń – mówi nam Van Brempt. Do zamknięcia tego wydania DGP nie otrzymaliśmy od KE odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku szefowej Komisji do posunięć PE.