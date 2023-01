Jak twierdzą analitycy, podróże nie wrócą szybko do poziomu sprzed pandemii, ale chiński resort transportu spodziewa się, że w ciągu najbliższych 40 dni Chiny czeka podróżniczy boom. Szczególnie że w sobotę zaczął się 40-dniowy okres wyjazdów związanych z Księżycowym Nowym Rokiem, przypadającym na 21 stycznia. Przed pandemią był to czas największych na świecie migracji ludności. W tym roku po raz pierwszy od 2020 r. odbędzie się on bez ograniczeń w podróżach krajowych. Setki milionów osób będą wyjeżdżać z miast na wieś, by odwiedzić krewnych. Jiao Yahui z Narodowej Komisji Zdrowia powiedział w wywiadzie opublikowanym przez państwowego nadawcę CCTV, że w efekcie zapotrzebowanie na opiekę medyczną, które w dużych miastach Chin prawdopodobnie osiągnęło szczyt, szybko wzrasta także w małych miastach i na obszarach wiejskich.