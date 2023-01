Urodzony w Charkowie Fajnberg był z wykształcenia lingwistą; w sierpniu 1968 roku wraz z sześcioma innymi osobami wyszedł na Plac Czerwony, by zaprotestować przeciwko stłumieniu Praskiej Wiosny; wszyscy demonstranci zostali zatrzymani przez KGB.

Była to jedna z najgłośniejszych akcji protestacyjnych zorganizowanych przez dysydentów w ZSRR. Wśród protestujących była wówczas zmarła w 2013 roku Natalia Gorbaniewska, poetka i tłumaczka literatury polskiej, od 2005 roku obywatelka RP.

Akcja protestacyjna na Placu Czerwonym stała się symbolem ruchu dysydenckiego w ZSRR. Podczas zatrzymania Wiktorowi Fajnbergowi wybito kilka zębów, a następnie skazano go na przymusowe leczenie w zakładzie psychiatrycznym, co było częstą praktyką represyjną.

W 1974 roku Fajnberg wyemigrował do Francji, gdzie przez wiele lat kierował Kampanią Przeciwko Nadużywania Psychiatrii w Celach Politycznych (Campaign Against Political Abuses for Political Purposes, CAPA), która miała na celu przeciwdziałanie stosowaniu psychiatrii represyjnej w ZSRR i innych krajach komunistycznych.

Fajnberg zostanie pochowany w Izraelu, gdzie od lat mieszka jego córka, która jest pracownikiem naukowym Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym (INSS); dysydent był pochodzenia żydowskiego. (PAP)

