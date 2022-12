Publikowane pod koniec ubiegłego roku prognozy na 2022 r. skupiły się przede wszystkim na wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa. Ta - zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - miała się powoli kończyć. „Rok 2022 rok musi być końcem COVID-19” - mówił w grudniu dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Przekonywał, że po dwóch latach od wykrycia pierwszych przypadków „znamy wirusa bardzo dobrze i mamy wszystkie narzędzia, by z nim walczyć”. Pandemia była głównym obiektem analizy i obaw.