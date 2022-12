Politolog zaznaczył, że jego zdaniem w drodze powrotnej Zełenski powinien zatrzymać się w Polsce, by spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą.

„To była mocna i potrzebna wizyta. Pokazała partnerstwo strategiczne między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Choć USA przekazały Ukrainie tylko jedną baterię Patriotów, to dowód, że Waszyngton widzi następstwa ostrzałów ukraińskiej infrastruktury cywilnej” – powiedział w rozmowie z PAP.

Mahda podkreślił, że ukraiński prezydent został przyjęty w USA bardzo ciepło. „Porównywałem zdjęcia Zełenskiego z poprzedniej wizyty w Waszyngtonie, kiedy rozmawiał z (prezydentem USA Joe) Bidenem w garniturze i teraz, gdy przyjechał w takim półmilitarnym stroju. Teraz ton tych rozmów był zupełnie inny” – ocenił.

Ekspert przypomniał, że tuż przed środową, jednodniową wizytą w Stanach Zjednoczonych Zełenski odwiedził Bachmut na wschodzie Ukrainy, o który toczą się zacięte boje z wojskami Rosji. „To pokazało, że Ukraina po niemal roku wojny nie poddaje się i nadal walczy” – zauważył.

„Dla mnie było ważne, że podczas konferencji prasowej z Bidenem Zełenski podkreślił, że żadnych kompromisów terytorialnych z Rosją być nie może. Chciałbym, by w USA to rozumiano” – zaznaczył.

Dopytywany o wizytę Zełenskiego w Polsce politolog wyjaśnił, że pokazałaby ona, jak ważne są relacje między Warszawą a Kijowem.

„Mam ogromną nadzieję, że w drodze powrotnej Zełenski znajdzie możliwość spotkania się z Andrzejem Dudą. Uważam, że wizyta w Warszawie byłaby korzystna dla relacji ukraińsko-polskich” - ocenił.

„Polska w 2022 r. stała się głównym partnerem Ukrainy ze względu na skalę pomocy. To nie tylko pomoc militarna, ponad 200 czołgów, to także miliony przyjętych naszych uchodźców. Kontakty ukraińsko-polskie osiągnęły szczyt i teraz należy uczynić wszystko, by zachować tę dynamikę, bo wyzwania, które stoją przed naszymi krajami, są ogromne” – powiedział Jewhen Mahda.

