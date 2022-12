Dobiegająca końca czeska prezydencja w Radzie UE chciała do końca roku doprowadzić do akceptacji pomocy dla Ukrainy o wartości 18 mld euro, globalnego CIT oraz dwóch kwestii związanych z Węgrami – przyjęcia KPO oraz kontynuacji mechanizmu warunkowości. Osiągnięcie porozumienia z Brukselą uchroniło Budapeszt przed bezpowrotną utratą 70 proc. wyznaczonej kwoty. Stałoby się tak, gdyby węgierski Fundusz Odbudowy nie został zaakceptowany do końca br.