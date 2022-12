Źródła dyplomatyczne są zdania, że przyczyna śmierci nie była naturalna. Jednocześnie warto przypomnieć, że oficjalnej przyczyny śmierci nie ogłoszono, a przynajmniej ja się na nią nie natknąłem. Sam fakt śmierci Makieja i jej przyczyny mogą być wyraźnym sygnałem dla nomenklatury, dla ludzi, którzy kontynuują współpracę z Alaksandrem Łukaszenką, że jeśli chcą zrobić coś dobrego, ale odkładają to na przyszłość, to może tak się zdarzyć, że nie zdążą tego zrobić i przejdą do historii jako ludzie, którzy całe życie poświęcili budowie antynarodowej dyktatury. Taki los może czekać także innych. Oczekujemy teraz informacji , kto zastąpi Makieja. Jestem przekonany, że jego następca też będzie się zastanawiać, jak skończy, w chwale czy w hańbie.