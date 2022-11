„Zginęło ponad 8,4 tys. cywilów, w tym 440 dzieci. Zniszczono 46 tys. budynków i dziesiątki tysięcy obiektów infrastruktury cywilnej” – powiedział Jermak we wtorek podczas wystąpienia online na odbywającej się w Paryżu konferencji, poświęconej „scenariuszom pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnię agresji”.

„Bestialstwo, z którym mamy do czynienia, poraża. Kiedy nasze organy ścigania przeprowadzały ekshumację w Iziumie, znaleziono ciało niepełnoletniej dziewczynki, która najpierw została zgwałcona, a potem – brutalnie pobita. Znaleziono ciało chłopaka, któremu przed egzekucją obcięto genitalia. Odkrywamy takie rzeczy za każdym razem, gdy wyzwolona zostaje nowa miejscowość” – mówił Jermak, cytowany na stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

Jermak podkreślił, że główną zbrodnią Rosji, której sprawcy muszą zostać ukarani, jest agresja na Ukrainę.

Szef gabinetu prezydenta oświadczył, że stworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału ds. agresji Rosji przeciwko Ukrainie umożliwi przywrócenie sprawiedliwości i ukaranie wszystkich winnych zbrodni na Ukrainie.

Ministrowie sprawiedliwości G7: Będziemy wspólnie koordynować śledztwa w sprawie zbrodni wojennych

Ministrowie sprawiedliwości państw G7 zgodzili się podczas wtorkowego spotkania w Berlinie na utworzenie wspólnej sieci koordynującej dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych. Celem jest ściganie podejrzanych o okrucieństwa i zbrodnie wojenne w Ukrainie.

„Sądowe zbadanie zbrodni, popełnionych w Ukrainie, może zająć lata, a nawet dziesięciolecia. Ale będziemy do tego dobrze przygotowani, i będziemy nad tym pracować tak długo, jak będzie to konieczne” – zaznaczył w oświadczeniu końcowym minister sprawiedliwości RFN Marco Buschmann.

W dwudniowym spotkaniu ministrów sprawiedliwości krajów G7 w Berlinie uczestniczyli także prokuratorzy z Międzynarodowego Trybunału Karnego, prokurator federalny Niemiec i minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluska.

We wspólnej deklaracji ministrowie potwierdzili, że kraje G7 zapewnią w każdym z państw grupy centralny krajowy punkt kontaktowy do ścigania zbrodni międzynarodowych. Jak wyjaśnił Buschmann, umożliwi to wymianę informacji dotyczących dowodów i procedur prawnych między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Podkreślił też, że zeznania ofiar napaści na tle seksualnym powinny być nagrywane w taki sposób, aby mogły stanowić dowód w sądzie – tak, aby ofiary składały swoje zeznania tylko raz.

Buschmann, który określił wtorkowe rozmowy „pierwszym tego rodzaju spotkaniem w historii G7”, już w przeszłości chwalił wiodącą rolę Niemiec w ściganiu zbrodni wojennych w innych krajach – podsumowuje Reuters. Przypomina, że zgodnie z zasadami jurysdykcji międzynarodowej Niemcy skazały dwóch byłych oficerów syryjskiego wywiadu w przełomowym procesie, toczącym się w sprawie stosowania przez państwowy reżim w Syrii tortur. (PAP)