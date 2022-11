Dochody banków wzrosły w pierwszych 10 miesiącach wojny o 32 proc. (wyniosły 286,9 mld hrywien, ok. 8 mld dol.), a wydatki o 73 proc., do 275,9 mld hrywien (ok. 7,7 mld dol.). W pierwszych dniach wojny połowa banków przestała pracować. Obecnie odsetek ten – w opinii dr Marty Drabczuk z Instytutu Europy Środkowej, wynosi 20 proc. Nie funkcjonują one z uwagi na zniszczenia oddziałów, ostrzał miast lub prowadzoną przez Rosję okupację.