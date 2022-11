Do ochłodzenia relacji doszło w wyniku sporów Francji i Niemiec na tle energetycznym. Oficjalnie przedstawiciele władz obu krajów w październiku twierdzili, że powodem przełożenia konsultacji był niefortunny kalendarz, który utrudniłby niemieckim ministrom pogodzenie różnych aktywności. Kluczem jednak był francuski sprzeciw wobec budowy rurociągu MidCat, który miałby pomóc dostarczać do północnej Europy gaz z Afryki Północnej przez Półwysep Iberyjski. Oliwy do ognia dolał spór o limity cen gazu, którym od początku sprzeciwiają się Niemcy. Zdaniem naszego źródła w przewodnictwie czeskim w UE oprócz wątpliwości Komisji Europejskiej to właśnie sprzeciw RFN jest głównym powodem opóźniania prac nad wprowadzeniem pakietu. – Dyskusji wokół limitów cen gazu na pewno nie sprzyja niemiecki plan inwestycji i wsparcia przedsiębiorstw w związku z kryzysem – dodaje nasz rozmówca. Paryż nagłośniej wyrażał sprzeciw wobec zamiaru wpompowania w gospodarkę przez Berlin 200 mld euro. Zdaniem Francuzów Niemcy powinni wcześniej skonsultować plan z sojusznikami z uwagi na potencjalne zachwianie rynku unijnego.