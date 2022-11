Dlaczego w USA w tym roku tyle to trwa? Powodów jest kilka, główny to poszerzenie w czasie pandemii możliwości głosowania zdalnego, poza lokalem wyborczym, pocztowo lub przez wrzucenie karty do ulokowanej na ulicy skrzynki. Do tego dochodzi decentralizacja systemu, ograniczone środki finansowe, a także żmudne - często wieloetapowe - procesy weryfikacji. Choć tak długie przerachowywanie może irytować, a czasem budzi nawet podejrzenia, to niekoniecznie świadczy o słabości amerykańskiego systemu. Znacznie bardziej o tym, że jest on rozbudowany do imponujących rozmiarów.