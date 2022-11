"Rosja musi ponieść konsekwencje wszystkich swoich naruszeń, w tym poprzez zapłatę reparacji za szkody wyrządzone przez tak rażące i wielkie pogwałcenia (jej) międzynarodowych zobowiązań" - powiedział Szczerski podczas debaty przed głosowaniem nad projektem rezolucji w sprawie rekomendacji utworzenia międzynarodowego rejestru szkód wyrządzonych przez Rosję. Dokument mówi też o potrzebie ustanowienia mechanizmu reparacyjnego, choć jest jedynie pierwszym krokiem w tym procesie.

"Dzisiejsza rezolucja podsumowuje to, co jest oczywiste - Rosja ma zobowiązanie do poczynienia pełnych reparacji. Polska mocno wspiera utworzenie międzynarodowego rejestru szkód spowodowanych przez niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję (Rosji) przeciwko Ukrainie" - powiedział polski dyplomata. "Mocno uważamy, że wszystkie szkody powinny być odpowiednio zrekompensowane, niezależnie od tego, kiedy i gdzie zostały dokonane" - dodał.

Szczerski zaznaczył, że stworzenie rejestru jest "fundamentalne dla przyszłości Ukrainy", zaś Polska dobrze wie ze swojej historii, co się dzieje, jeśli takich działań się nie podejmuje.

Głosowanie w sprawie projektu rezolucji odbędzie się po zakończeniu debaty.

Oskar Górzyński (PAP)

