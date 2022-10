"Wszystkie aspekty zdolności obronnych Paktu Północnoatlantyckiego zostały omówione - powiedział Siewiera podczas briefingu dla mediów po spotkaniu z Sullivanem. Odniósł się do pytania, czy poruszył temat przystąpienia Polski do programu Nuclear sharing.

O tym, że Polska jest zainteresowana rozmieszczeniem amerykańskiej broni atomowej w naszym kraju mówił wcześniej prezydencki minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział też, że rozmawiał z doradcą prezydenta Bidena na temat sytuacji na Ukrainie i możliwych scenariuszy. Stwierdził, że choć Rosja w odpowiedzi na ukraińską ofensywę "zdradza skłonności do eskalacji", to odpowiedź na każdy scenariusz będzie zjednoczona.

"Wszystkie odpowiedzi, które zostały omówione i uzgodnione, wszystkie scenariusze zakładają przede wszystkim zgodną i jednoznaczną odpowiedź wszystkich sojuszników" - zaznaczył, wskazując że Zachód utrzymuje jedność mimo trudnej sytuacji w związku z nadciągającą zimą.

Dodał, że rozmowa dotyczyła również rosyjskich gróźb użycia broni jądrowej oraz oskarżeń Rosji wobec Ukrainy o planowanie prowokacji z użyciem "brudnej bomby". Podkreślił przy tym, że choć NATO ma zdolności odpowiedzi jądrowej, to wszystkie wysiłki skupiają się na "deeskalacji gróźb w obszarze wykorzystania broni jądrowej".

Siewiera stwierdził, że rozmowa dotyczyła również zakupu przez Polskę sprzętu wojskowego z USA, a także pomocy udzielanej Ukrainie, w tym szkolenia w UE ukraińskich żołnierzy.

"Rozważane są przede wszystkim kwestie dostarczenia sprzętu, który został zakontraktowany, lub co do którego już wstępnie wysłaliśmy zapytanie o jego dostarczenie. Dotyczy to uzbrojenia m.in. czołgów Abrams, czy kolejnej fazy programu +Wisła+ z wykorzystaniem systemów Patriot" - powiedział Siewiera.

Dodał również, że USA bardzo dobrze oceniają strategiczną współpracę z Polską i wyraziły wolę kontynuacji relacji "na najwyższym szczeblu w bezpośredniej roboczej współpracy".

Siewiera zakończył w piątek dwudniową wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się też z podsekretarz stanu USA ds. politycznych Victorią Nuland oraz przedstawicielami think-tanków. Była to jego pierwsza wizyta w USA od czasu objęcia funkcji szefa BBN.

