"Będziemy szukać konkretnych dowodów na udział (Iranu w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji)" – powiedział dziennikarzom Borrell, dodając, że w spotkaniu weźmie udział szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Reklama

Duński minister spraw zagranicznych Jeppe Kofod powiedział z kolei, że UE powinna zdecydowanie zareagować na nowe ataki z powietrza na Kijów. "To, co widzimy teraz - irańskie drony są najwyraźniej używane do atakowania centrum Kijowa - to okrucieństwo" - zaznaczył.

Szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis ocenił, że Iran, dostarczając Rosji drony i rakiety, staje się jej wspólnikiem w agresji na Ukrainę.

Reklama

Artur Ciechanowicz (PAP)