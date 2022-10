W przyjętej w czwartek rezolucji, PE podsumowuje wydarzenia w Iranie po śmierci młodej irańskiej Kurdyjki z rąk funkcjonariuszy policji moralności oraz wybuch późniejszych demonstracji ulicznych przeciwko opresyjnemu reżimowi.

Europosłowie zdecydowanie potępili doprowadzenie do śmierci Mahsy Amini i wzywają do wszczęcia bezstronnego, skutecznego, a przede wszystkim niezależnego śledztwa w sprawie złego traktowania kobiety i jej zgonu. Aresztowana przez policję 13 września za rzekome ignorowanie surowych irańskich przepisów dotyczących nakrycia głowy, Amini zmarła w teherańskim szpitalu trzy dni później w wyniku fizycznego znęcania się nad nią w areszcie.

Wyrażając zdecydowane poparcie dla pokojowego ruchu protestacyjnego w Iranie, a w szczególności dla młodych kobiet przewodzących i uczestniczących w demonstracjach, PE zdecydowanie potępia powszechne i nieproporcjonalne użycie siły przez funkcjonariuszy wobec tłumu, co spowodowało wiele ofiar śmiertelnych. Europosłowie wzywają również władze Iranu do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia i wycofania zarzutów wobec wszystkich osób, które zostały uwięzione wyłącznie za korzystanie z prawa do wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, a także wszystkich innych obrońców praw człowieka.

W rezolucji wzywa się UE do nałożenia sankcji na urzędników irańskich zaangażowanych zarówno w śmierć Mahsy Amini, jak i w przemoc wobec protestujących, w ramach globalnego systemu sankcji UE dotyczących praw człowieka.

Europarlament wzywa ONZ, a w szczególności Radę Praw Człowieka, do wszczęcia dochodzenia w sprawie ostatnich wydarzeń w Iranie. Posłowie wzywają również państwa członkowskie UE, które posiadają przedstawicielstwa dyplomatyczne w tym kraju, do skoordynowania swoich działań w celu ochrony obrońców praw człowieka, w szczególności obrońców praw kobiet, oraz obywateli UE i Iranu posiadających podwójne obywatelstwo.