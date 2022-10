Ten wzrost poparcia jest duży, ale jeszcze bardziej spektakularnie wygląda to w krajach związkowych na terenie dawnej NRD. I tak np. według badania Brandenburg Trend robionego przez Infratest dimap w otaczającej liberalny Berlin Brandenburgii – AfD jest na pierwszym miejscu wspólnie z socjaldemokratyczną SPD. Na te partie chce głosować po 24 proc. Brandenburczyków. Tyle że SPD właśnie straciła 6 pkt proc. poparcia, a Alternatywa zyskała 5 pkt proc. W sondażach robionych w położonej na południe i również graniczącej z Polską Saksonii Alternatywa regularnie wygrywa – chce na nią głosować co czwarty wyborca. Mimo że w poniedziałek Niemcy świętowali 32. rocznicę zjednoczenia, to polityczne różnice między wschodem a zachodem wciąż są duże. W położonej na zachodzie Dolnej Saksonii, gdzie w niedzielę odbędą się wybory regionalne, AfD to dopiero czwarta siła polityczna, po SPD, chadekach z CDU i Zielonych. Ale i tak teraz cieszy się tam największym poparciem w historii – wynosi ono ok. 11 proc.