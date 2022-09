Orbán twierdzi, że sankcje doprowadziły do tego, iż Europejczycy zubożeli, a Rosja nie padła na kolana, bo Moskwa wciąż notuje gigantyczne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych. Premier twierdzi, że „brukselscy biurokraci” obiecali w czerwcu, że sankcje doprowadzą do końca wojny, tymczasem tak się nie stało, za to ceny energii „wystrzeliły w kosmos”. Orbán uważa, że po raz pierwszy widzi, jak „krasnal nakłada sankcje na olbrzyma”, przy czym nie ma wątpliwości, że tym krasnalem jest Zachód. Węgier ciągnął myśl, że to elity decydują o wprowadzeniu sankcji, a Węgry, jako pierwsze państwo UE, zapyta o to obywateli. W związku z tym po raz kolejny zostaną uruchomione „narodowe konsultacje”, które przybierają formę korespondencyjnego referendum. Ich wynik jest możliwy do przewidzenia już teraz: Węgrzy sankcje odrzucą, a mając taką legitymację, premier może zawetować ósmy pakiet unijnych sankcji.