Niemiecka policja przeszukała we wtorek w Bremie superjacht Dilbar, należący do obłożonego zachodnimi sankcjami i bliskiego Putinowi rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa - poinformował we wtorek tygodnik "Spiegel". Akcja została przeprowadzona w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy i unikania podatków.

W operacji wzięło udział ponad 60 funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) i służb skarbowych wchodzących w skład specjalnej grupy śledczej "Ukraina" - przekazano na portalu magazynu. Reklama W komunikacie frankfurckiej prokuratury nie wymieniono nazwy jednostki i nazwiska związanego z nią "69-letniego rosyjskiego biznesmena". Zaznaczono jednak, że chodzi o to samo śledztwo, w ramach którego 21 września przeszukano 24 nieruchomości w różnych częściach kraju. Dochodzenie koncentruje się wokół prowadzonych w latach 2017-22 transakcji finansowych, w których wykorzystano złożoną sieć zarejestrowanych za granicą spółek, by ukryć pochodzenie pieniędzy. Śledczy podejrzewają, że pieniądze mogły pochodzić z działalności przestępczej, w szczególności z unikania podatków. Reklama Grupy Wagnera zhakowana? Ukraińcy podają, że zdobyli wszystkie dane osobowe najemników Zobacz również Według "Spiegla" podejrzanym jest właśnie Usmanow, który został opisany przez Unię Europejską jako "przyjazny Kremlowi oligarcha, który pielęgnuje szczególnie bliskie związki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem". Jego majątek przed rozpoczęciem wojny Rosji z Ukrainą szacowano na ok. 15 mld dolarów. Po rozpoczętej 24 lutego inwazji zarówno UE, jak i USA wpisały Usmanowa na listę osób objętych sankcjami. Rewizje przeprowadzone 21 września były również związane z zarzutami łamania sankcji. Dilbar jest jednym z największych jachtów świata. Według amerykańskiego ministerstwa skarbu (finansów) wartość luksusowej jednostki wynosi 600-735 mln dolarów. W kwietniu br., po ustaleniu przez niemieckich śledczych, że statek formalnie należy do siostry Usmanowa, która jest również objęta zachodnimi sankcjami, jednostka została zatrzymana w porcie w Hamburgu. Według rozgłośni NDR jacht został w zeszłym tygodniu przecumowany do portu w Bremie, by zwolnić miejsce w Hamburgu.(PAP)