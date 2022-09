Jak wynika z opublikowanego komunikatu wojska, do ataku na konwój, eskortowany przez żołnierzy, doszło w rejonie miasta Gaskinde, w prowincji Soum na terytorium zaliczanym do Sahelu (południowe obrzeża Sahary).

Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, ofiary śmiertelne to przeważnie żołnierze z eskorty. Wielu żołnierzy zostało ciężko rannych. Źródła zastrzegły, że bilans ofiar jest prowizoryczny.

Był to już kolejny tego rodzaju atak dżihadystów powiązanych z Al Kaidą i tzw. Państwem Islamskim w rejonie Sahelu, w którym są oni bardzo aktywni. Od 2015 roku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do kilku tysięcy a ok. 2 mln osób zostało zmuszonych do ucieczki z miejsc zamieszkania. (PAP)